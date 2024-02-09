Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области

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Сообщение распространяют городские и районные отделы образования.
2-11 классы Джангельдинского района в 1 смену будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха + 1 гр. юго-западный ветер 7-10 м/с влажность воздуха 86% гололедица.
Температура воздуха +1 градусов, скорость ветра 10-11 м/с (гололёд). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Амангельдинского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Доброе утро. Узункольский район. Занятия 1 смены для 2-4 классов в 5 школах (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2, Пресногорьковская ОШ, Укатканская НШ, Российская НШ) и для 2-11 классов в 6 школах (Убаганская ОШ, Суворовская ОШ, Троебратская ОШ, Кировская ОСШ, Соколовская ОШ, Арзамасская ОШ) переведены на дистанционное обучение (сильный ветер, буран). Остальные 9 школ остаются в штатном режиме.
Температура воздуха -5 градусов, скорость ветра 44 м/с (буран). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Мендыкаринского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -3 градусов, скорость ветра 12 м/с (гололед). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Наурзумского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
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