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Информация для учащихся Костанайской области

Фотография для новости Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

Фото: Яндекс. Новости

Информацию для учащихся рассылают городские и районные отделы образования.

С 0-7 классы Джангельдинского района в 1 смену будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -23 гр. ветер 3-6 м/с юго-западный влажность воздуха 85% гололедица.

Температура воздуха – 26 гр., Учащиеся 1смены с 0 -4 класс школ района Беимбета Майлина 12.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 133 человека.

Приозерная НШ – 26 гр – 0-4 кл;
Береговая ОШ — 25 гр – 0-4 кл;
Юбилейная ОШ -26гр – 0-4 кл;

В Костанае -23 . Оснований нет для отмены, сообщает отдел образования Костаная.

12.02.2024 г. Мендыкаринский район -27 гр. Занятия 1 смены с 0 — 4 класс Жарсуатская НШ, Каратальская ООШ переводятся на онлайн-формат обучения. Остальные в штатном режиме.

Материал дополняется.

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