Информация для учащихся Костанайской области

Информацию предоставляют отделы городов и районов области.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Житикаринского района 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1,2 смены 1-11 классов школ города Лисаковск 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 20.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 20.02.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Карабалыкского района 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Костанайского района, 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 30-32 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ Денисовского района 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 20.02.2024 г. переводятся в дистанционный формат обучения.

Температура воздуха -31 градусов, скорость ветра 16 м/с. Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Наурзумского района 20.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 30-33гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3276 человек.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Федоровского района 20.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов 1 смены колледжей г. Костаная 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям.

Материал дополняется.

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