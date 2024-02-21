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Информация для учащихся Костанайской области

Фотография для новости Информация для учащихся Костанайской области

Фото alau.kz/Н.Луговской

Сообщения рассылают городские и районные отделы образования Костанайской области. 

Температура воздуха -31 градусов. Учащиеся 2 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 21.02.2024 г. переводятся на дистанционный формат обучения.

Температура воздуха -29 (-30)гр., Учащиеся 2 смены с 1-7 класс школ Мендыкаринского района 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 21.02.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 2 смены с 0-7 класс школ Житикаринского района 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Костанайского района, 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 21.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены 2-6 классов школ города Лисаковск 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 9 м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-11класс школ Алтынсаринского района 21 02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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