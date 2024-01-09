Информация для учащихся Костанайской области

Сообщение распространили отделы городов и районов Костанайской области.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 09.01.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27 градус. Учащиеся 1 смены 0-9 классов школ Карабалыкского района 09.01.2024г переведены в онлайн-формат обучения.

Учащиеся с 0-6 классы в 1 смену в Джангельдинском районе будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -22 гр. ветер 2-6 м/с, чувствительность западного воздуха 80% -29 гр.

Температура воздуха — 26°С, учащиеся 1 смены с КПП по 7 класс школ Житикаринского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены 1-4 классов школ города Лисаковск 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены 0-4 классов школ Денисовского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 1 смены 0-9 классов школ Алтынсаринского района 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27°С, Учащиеся 1 смены для КПП -9 классов в 3 школах ( Ершовская ОШ, Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2); температура воздуха — 30°С, Учащиеся 1 смены для КПП-11 класс в 17 школах (Арзамасская ОШ, Киевская ОШ, Суворовская ОШ, Соколовская ОШ, Убаганская ОШ, Федоровская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Троебратская ОШ, Новопокровская ОШ, Куйбышевская ОСШ, Кировская ОСШ, Белоглинская ОСШ, Бауманская ОСШ, Укатканская НШ, Российская НШ, Отын-агашская НШ, Павловская НШ) Узункольского района, 09.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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