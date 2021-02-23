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Дополнено. Информация для учащихся первой и второй смен школ Костаная и Рудного

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Информацию предоставил отдел образования Костаная. 

В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра для учащихся 0-11 классов первой смены школ города Костанай отдел образования рекомендует сократить занятия.

Для учащихся 0-11 классы 2 смены перевести на дистанционный формат обучения.

Учащиеся школ Рудного с 0 по 11 классы второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Уроки для 9, 11 классов первой смены рекомендовано сократить.

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