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Информация для учащихся первой и второй смен школ Костаная и Рудного

Фото alau.kz

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Информацию распространил отдел образования Костаная, передает alau.kz

В связи с погодными условиями, последствиями после бурана: ограничение передвижения, угрозой обрыва проводов электроснабжения, открытых люков, с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ Костаная 19 февраля  учащиеся 1-2 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В Рудном 19 февраля учащиеся 1 смены будут учиться в дистанционном формате.

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