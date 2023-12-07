Информация для учащихся смены

Сообщение распространили отделы образования Костанайской области.

Ауа температурасы -25 гр. Қостанай қаласының 1 ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары 07.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 07.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы -24 Рудный қаласының 1 ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары 07.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -24 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Рудный 07.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия приведены на ДО для 0-4кл. (Бауманская ОСШ, Киевская ОШ, Павловская НШ, Российская НШ, Отын-агашская НШ, Укатканская НШ, Арзамасская ОШ, Федоровская ОШ, Куйбышевская ОСШ -25-27°С), для 0-9классов (Кировская ОШ, Белоглинская ОСШ -28°С), для 0-11классов (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2, Пресногорьковская ОШ, Убаганская ОШ, Соколовская ОШ, Суворовская ОШ, Троебратская ОШ, Новопокровская ОШ -30°С).

Сарыкольский район начальные классы на ДО.

Карасуский район. В связи с морозом -30 градусов 27 школ на ДО.

Федоровский район. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс 07.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Алтынсаринский район обучается в штатном режиме.

В Аулиекольском районе 7 декабря в связи с погодными условиями занятия для учащихся 1 смены 0-4 классов переводятся на дистанционный режим.

Мендыкаринский район. Занятия приведены на ДО для 0-4кл. (Жарсуатская, Будённовская, Первомайская, Алешинская, БШГ им.А.Чутаева, Загаринская, Тенизовская, Коктерекская, Ивановская, Будённовская , Джангильдинская, Степановская, Кызылтусская, Лесная, БШГ им.Г.Жумабаева, Ломоносовская, Михайловская -25-26°С), для 0-9классов (Введенская, Архиповская , Краснопресненская, Сосновская, Каратальская, Каменскуральская, Борковская, Михайловская -28°- 29С).

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