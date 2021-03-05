Информация для учащихся первой смены школ Костаная и Рудного

Информацию распространили отделы образования Костаная и Рудного.

В связи с усилением ветра, 5 марта учащиеся первой смены переводятся на дистанционный режим обучения в городах Костанай и Рудный.

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