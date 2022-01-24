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Информация для учащихся школ Костанайской области

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Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

«В связи с низкой температурой воздуха — 27 градусов, учащиеся 0- 9 классов первой смены школ города Костанай переводятся на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Отдел образования Лисаковска сообщает: 1-4 классы 1 смены переведены на дистанционный формат обучения.

В Наурзумском районе учащиеся с  0-4 классы переведены на дистанционный формат.

В Узункольском районе четыре школы с 1-по 11классы; 7 школ с 1-по 4 классы переведены на дистанционное обучение; 9 школ обучаются в штатном режиме.

В Жангильдинском районе учащиеся с 1 по 4 классы переведены на дистанционный формат обучения.

Район Б. Майлина на дистанционном обучении 1-9 кл. Приозерная,Щербиновская, Красеосельская, Ергалиева, Б. Майлина, Омарова, Притобольская, Апановская, с 1-4 кл. Варваринская, Юбилейная, ЕВГЕНОВСКАЯ, с 1-11 кл. Новоильиновская, все школы п. ТОБОЛ, Майская, Асенкритовская СШ, Набережная СШ.

В Рудном обучение сегодня проходит в штатном режиме.

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