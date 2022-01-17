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Информация для учащихся школ Костанайской области

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Информацию для школьников распространили отделы образования городов и районов Костанайской области.

В Аулиекольском районе первая смена полностью переведена на дистанционный формат обучения. В регионе буран.

В районе Б. Майлина начальные классы Юбилейной ОСШ, Е. ОМАРОВА, Максутовская НШ переведены на дистанционное обучение.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Амангельдинском районе учебный процесс во всех учреждениях будет проходить дистанционно.

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