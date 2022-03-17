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ОБНОВЛЕНИЕ! Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

inform.kz

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

Температура воздуха -28 градусов мороза. Учащиеся 0-9 классов 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

Из отдела образования Рудного поступила новая информация. Все-таки решено из-за сильного мороза перевести детей с 0-4 классы на дистанционное обучение.

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