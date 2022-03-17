ОБНОВЛЕНИЕ! Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

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Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.
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Температура воздуха -28 градусов мороза. Учащиеся 0-9 классов 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
Из отдела образования Рудного поступила новая информация. Все-таки решено из-за сильного мороза перевести детей с 0-4 классы на дистанционное обучение.
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