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Дополнение. Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию распространили отделы образования городов и районов области.

Температура воздуха в Костанае -28 градусов мороза. Учащиеся 0-9 классов 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

В Житикаринский район. Температура — 27,2, занятия с 0по 9 кл. первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Рудный.  С 0 по 9 классы переведены на дистанционное обучение. Мороз -29.

Район Б. Майлина до — 31 градусов, на дистанционное обучение переведены  6 школ, 19 школ перенос на 11.00 ч.

Узункольский район. В одной школе занятия переведены на дистанционное обучение с 1- по 11 кл., Ещё в одной школе с 1 по 5 классы. Остальные в штатном режиме.

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