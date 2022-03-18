Дополнение. Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию распространили отделы образования городов и районов области.
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Температура воздуха в Костанае -28 градусов мороза. Учащиеся 0-9 классов 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
В Житикаринский район. Температура — 27,2, занятия с 0по 9 кл. первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.
Рудный. С 0 по 9 классы переведены на дистанционное обучение. Мороз -29.
Район Б. Майлина до — 31 градусов, на дистанционное обучение переведены 6 школ, 19 школ перенос на 11.00 ч.
Узункольский район. В одной школе занятия переведены на дистанционное обучение с 1- по 11 кл., Ещё в одной школе с 1 по 5 классы. Остальные в штатном режиме.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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