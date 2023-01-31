USD 459.92
EUR 501.31
RUB 6.62
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию об отмене уроков в школах распространили отделы образования районов и городов.

Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -24 гр. ветер 1-2 м/с северо-северо-западный влажность воздуха 85%.

Амангельдинский район. 0-9 классы I смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -28 гр.

Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 2 школах (Убаганская ОШ, Ершовская) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 18 в штатном режиме.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Может ли педагог заниматься предпринимательской деятельностью