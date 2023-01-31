Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию об отмене уроков в школах распространили отделы образования районов и городов.

Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -24 гр. ветер 1-2 м/с северо-северо-западный влажность воздуха 85%.

Амангельдинский район. 0-9 классы I смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -28 гр.

Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 2 школах (Убаганская ОШ, Ершовская) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 18 в штатном режиме.

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