Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию об отмене уроков в школах распространили отделы образования районов и городов.
Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -24 гр. ветер 1-2 м/с северо-северо-западный влажность воздуха 85%.
Амангельдинский район. 0-9 классы I смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -28 гр.
Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 2 школах (Убаганская ОШ, Ершовская) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 18 в штатном режиме.