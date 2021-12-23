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Информация для учащихся школ Костанайской области

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Отделы образования городов и районов Костанайского области информируют школьников и их родителей.

В Житикаре в связи с погодными условиями (гололед, температура -17,5) занятия в КПП, 1-4 классах первой смены переводятся на дистанционный формат.

В Наурзумском районе КПП,1-4 классы переведены на дистанционный формат — это Жамбылская, Докучаевская общеобразовательные школы.

Пока больше никакой информации не поступало. Материал дополнится в случае каких-то изменений.

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