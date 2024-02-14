Информация для учащихся школ и студентов Костанайской области

Сообщение рассылают районные и городские отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

В г. Костанай температура воздуха -29 гр., студенты 1 смены 1-2 курсов колледжей г.Костаная 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения, сообщает пресс-служба управления образования области.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям.

Температура воздуха -28 градусов, учащиеся 1 смены 0-9 класса школ Карабалыкского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1, 2 смены 1-11 классов школ города Лисаковск 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 26°С, учащиеся 1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 15.02.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

С 0-4 классы в 1 смену Джангельдинского района будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -25 гр. ветер 12-14 м/с северо-восточный влажность воздуха 85%.

Температура воздуха -32 градусов, скорость ветра 9 м/с. Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Наурзумского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Федоровского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 1 смены для КПП -11кл переведены на дистанционное обучение (-32°).

Температура воздуха – 30-33гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3276 человек.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 градусов, скорость ветра 33 м/с (мороз). Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Денисовского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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