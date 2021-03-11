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Информация для учащихся школ Костаная и Рудного

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В связи с погодными условиями, усилением ветра, 11 марта учащиеся 0-4 классов первой смены Костаная и Рудного переводятся на дистанционный режим обучения.

 

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