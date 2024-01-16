Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию рассылают отделы и лордов и районов Костанайской области.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 16.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 16.01.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-4 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Ауа температурасы -25 гр. Алтынсарин ауданының 1 ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары 16.01.2024 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены 0-4 классов школ Алтынсаринского района 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -26 -27 градус, ветер. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Мендыкаринского района 16.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 26°С, учащиеся 1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 25-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 2661 человек.

Асенкритовская ОШ — 26 гр. – 0-4 кл;

Новоильиновская ОШ – 30 гр – 0 — 11 кл;

Максутовская НШ – 26 –гр – 0-4 кл;

ОСШ им Е. Омарова — 26 гр – 0-4 кл;

Валерьяновская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;

ОШ им Б. Майлина – 27 гр. – 0 -9 кл;

Тобольская ОШ – 27 гр – 0-9 кл;

Нагорненская ОСШ – 27гр – 0 -9 кл;

Набережная НШ – 26 гр – 0-4 кл;

Тобольская ОШ №1 — 27гр – 0-9 кл;

Красносельская ОШ – 27 гр – 0-9 кл;

Набережная ОШ – 27 – 0-9 кл;

Николаевская ОСШ — 25 гр – 0-4 кл;

Апановская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;

Кировская ОСШ – 27 – 0-9 кл;

Тобольская ОШ №2 — 27 гр – 0-9 кл;

ОШ им С. Ергалиева — 27 гр – 0-9 кл;

Притобольская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;

Приозерная НШ – 26 гр – 0-4 кл;

Юбилейная ОШ -28 гр – 0-9 кл;

Майская ОШ — 27 гр — 0-9 кл;

Береговая ОШ — 25 гр – 0-4 кл;

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены 1-4 классов школ города Лисаковск 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -24 гр., ветер 5-9м/с. Учащиеся 1 смены 0-4 классов школ им.М.Горького, им.А.Кунанбаева, им.М.Сералина Карабалыкского района 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. На остальной территории района -27гр, ветер, в связи с чем 21 школа полностью переведены на дистанционный формат обучения.

Узункольский район. Занятия 1 смены переведены на ДО: для учащихся КПП -4 классов в 8 школах (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ№2, Бауманская ОСШ, Российская НШ, Отын-агашская НШ, Павловская НШ, Укатканская НШ, Пресногорьковская ОШ -26°С); для КПП -9 классов в 7 школах (Белоглинская ОСШ, Кировская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Ершовская ОШ, Соколовская ОШ, Новопокровская ОШ, Федоровская ОШ — 28°С); для КПП -11 классов в 5 школах (Киевская ОШ, Арзамасская ОШ, Троебратская ОШ, Суворовская ОШ, Убаганская ОШ -30°С)

Материал дополняется.

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