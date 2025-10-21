Налоговая проверяет доходы казахстанцев: сколько человек попали в поле зрения?





Налоговые органы Казахстана продолжают проверять сведения о доходах граждан. Точное число людей, к которым у ведомства остаются вопросы, назвать сложно: оно постоянно меняется. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, передает tengrinews.kz

По его словам, проверки проходят в рамках налоговых циклов. Недавно гражданам направляли уведомления по недвижимости. Сейчас идёт период уплаты налога на имущество, следующим этапом станет налог на транспорт. После сдачи отчётности юридическими лицами налоговые органы также проводят соответствующую работу.

Турысов добавил, что сотрудники Комитета государственных доходов около полутора лет используют в работе платформу Smart Data Finance и другие цифровые системы. Вице-министр отметил, что подобные циклы уже проходили раньше, а после сдачи отчётности компаниями проверки продолжатся и в следующем году.

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