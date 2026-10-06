«Там завтра пройдёт ребёнок»: Жундубаев потребовал убрать провисающий провод

За минувшую неделю костанайцы направили более ста обращений, связанных с уличным освещением. Об этом сообщили на аппаратном совещании в акимате города.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что обращения продолжают поступать, несмотря на проводимую замену сетей и оборудования. Среди проблем также назывались неисправности светофоров, которые могут возникать, в частности, во время дождя, и открытые электрощитки.

Отдельно глава города обратил внимание подрядной организации на низко провисающие провода. Один из таких участков, по его словам, находится на улице Генерала Арыстанбекова — от улицы Воинов-Интернационалистов до улицы Чкалова.

— Там провод висит, я вам так скажу, ну я рукой могу достать его. Метра полтора. Я постоянно про него говорю. Он висит, провисает, провисает. Там завтра пройдёт ребёнок, со школы будет идти и начнёт на этом проводе качаться или тянуть его, это дети же. Как вы об этом не думаете?! Я вам сколько раз замечания делаю. Работайте по незаконным подключениям, — обратился Марат Жундубаев к подрядчику.

Кроме того, глава города сообщил о частых отключениях электроэнергии в Костанае. В ближайшее время он намерен совместно с представителями отдела ЖКХ и сотрудниками ЭПК-Форфайт проехать по объектам компании и ознакомиться с ситуацией на месте.