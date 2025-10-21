На какие покупки обратят внимание налоговые органы Казахстана

Система Smart Data Finance получает сведения из 80 источников, включая данные о недвижимости, автомобилях и земельных участках. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, передает zakon.kz
По его словам, информация о мобильных переводах поступает налоговым органам лишь в отдельных случаях и не в полном объёме.
Вопросы могут возникнуть, если расходы человека значительно превышают его официальные доходы. Например, когда при отсутствии подтверждённых источников заработка он покупает квартиру, дом или несколько автомобилей.
В такой ситуации гражданину предложат объяснить происхождение средств. Если источник дохода подтвердится, необходимо будет уплатить соответствующие налоги, пояснил Турысов.
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