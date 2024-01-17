Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию предоставили на городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -26 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Аулиекольского района 17.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Костанайские дети учатся в штатном режиме. Все идут в школу.

В Джангельдинском районе в 1 смену 0-11 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -24 гр. ветер 2-3 м/с, чувствительность северо-восточного воздуха 81% -35 гр.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 17.01.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-4 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -27 гр., учащиеся 1 смены 0-9 классы школ Наурзумского района 17.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., учащиеся 1 смены 0-4 классы 22 школ и учащиеся 0-9 классы Станционной ОШ, Тогузакской ОШ Карабалыкского района 17.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 25-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 17.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 1059 человек.

Новоильиновская ОШ – 30 гр – 0 — 11 кл;

Максутовская НШ – 26 –гр – 0-4 кл;

Тобольская ОШ – 26 гр – 0-4 кл;

Набережная ОШ – 26 гр – 0-4 кл;

Николаевская ОСШ — 25 гр – 0-4 кл;

Апановская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;

Тобольская ОШ №1 — 26гр – 0-4 кл;

Кировская ОСШ – 25 – 0- 4 кл;

Тобольская ОШ №2 — 26 гр – 0- 4 кл;

Приозерная НШ – 26 гр – 0-4 кл;

Береговая ОШ — 25 гр – 0-4 кл;

Юбилейная ОШ — 26 гр – 0- 4 кл;

Узункольский район. Занятия 1 смены переводятся на ДО для КПП-4 классов в 3 школах (Соколовская ОШ, Белоглинская ОСШ, Троебратская ОШ -26°С); для КПП -9 классов в 1 школе (Убаганская ОШ — 28°С), остальные 16 школ учатся в штатном режиме.

Температура воздуха -26 градусов, ветер 6 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Амангельдинского района 17.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Мендыкаринский район. Занятия 1 смены переводятся на ДО с КПП по 4 класс в 8 школах ( Каратальская ООШ, Введенская ООШ, Будённовская ООШ, Каменскуральская ООШ, Борковская ОСШ, Кызылтусская НШ, Загаринская НШ, Жарсуатская НШ) -28 градусов с КПП по 9 класс Краснопресненская ООШ, остальные школы в штатном режиме.

г. Аркалык 0-9 классы переведены на дистанционный формат обучения 27 гр.

Материал дополняется.

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