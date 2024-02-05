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Информация для учащихся школ Костанайской области 

Фотография для Информация для учащихся школ Костанайской области 

фото pixabay.com

Информацию для учащихся школ Костанайской области предоставляют городские и районные отделы образования. 

Температура воздуха -3 градус, скорость ветра 20м/с(буран). Учащиеся 2 смены со 2-6 класс школ города Лисаковск 05.02.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Метель. Учащиеся 2 смены с 2 -7 класс школ Мендыкаринского района 5.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2-ой смены переведены на дистанционный формат.

В связи с погодными условиями: сильный ветер, снежные заносы, учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ г. Костанай 05.02.2024г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -4 градусов, скорость ветра 28 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 2-4 класс школ Наурзумского района 05.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

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