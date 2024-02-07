Информация для учащихся школ Костанайской области

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Информацию предоставили отделы городов и районов Костанайской области.
Температура воздуха -1 градусов, скорость ветра 25 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 5-7класс школ Мендыкаринского района 07.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Узункольский район. Занятия 2 смены переводим на дистанционное обучение (буран).
Температура воздуха -1 градусов, скорость ветра 21 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 07.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Карасуский район отмена второй смены в связи с ухудшением погодных условий
Материал дополняется.
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