Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию предоставили отделы городов и районов Костанайской области.

Температура воздуха -1 градусов, скорость ветра 25 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 5-7класс школ Мендыкаринского района 07.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2 смены переводим на дистанционное обучение (буран).

Температура воздуха -1 градусов, скорость ветра 21 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 07.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Карасуский район отмена второй смены в связи с ухудшением погодных условий

Материал дополняется.

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