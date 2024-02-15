Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию предоставляют городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 16.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов 1 смены г. Костаная 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям, сообщает пресс-служба управления образования области.

Материал дополняется.

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