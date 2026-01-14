В связи с понижением температуры воздуха в Костанайской области учащиеся ряда школ временно переведены на дистанционный формат обучения.

В городе Костанай введено для учащихся с 1 по 9 классы первой смены.

В городе Рудный на дистанционное обучение переведены учащиеся с 0 по 9 классы.

В районе Беимбета Майлина при температуре воздуха от –30 до –33 градусов все школы полностью переведены на дистанционное обучение — с 1 по 11 классы.

В Житикаринском районе 14 января 2026 года при температуре воздуха –26,1 градуса и скорости ветра 5 м/с на дистанционный формат обучения переведены учащиеся КПП, а также 1–7 классов первой смены.

В Карабалыкском районе 14 января 2026 года при температуре воздуха –29 градусов и скорости ветра 12 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены.

В Лисаковске 14 января 2026 года при температуре воздуха –27 градусов и скорости ветра 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–9 классов первой смены.

В Алтынсаринском районе при температуре воздуха –27 градусов учащиеся 0–9 классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

