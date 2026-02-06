Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде населённых пунктов Костанайской области школьники первой смены переведены на дистанционный формат обучения.
Узункольский район.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха –26 °C) занятия для учащихся 1-й смены КПП и 1–4 классов 06.02.2026 года переводятся на дистанционное обучение в 4 школах: Белоглинской ОСШ, Соколовской ОШ, Троебратской ОШ, Убаганской ОШ.
В остальных 14 школах занятия пройдут в штатном режиме.
Аркалык.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха –11 °C, скорость ветра 14 м/с, метель) учащиеся КПП и 1–11 классов 1-й смены переводятся на дистанционную форму обучения.
Район им. Б. Майлина
Температура воздуха – 25 гр., Учащиеся 1смены с 0 — 4 класс школ района Беимбета Майлина 6.02.2026 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 667человек.
-25 гр – 0 — 4 кл:
Береговая ОШ
Красносельская ОШ
Набережная ОШ
Тобольская ОШ
Тобольская ОШ №1
Тобольская ОШ №2
Юбилейная ОШ
Апановская ОСШ
Валерьяновская ОСШ
Кировская ОСШ
Николаевская ОСШ
Притобольская ОСШ
Мендыкаринский район.
06.02.2026 год.
В связи с неблагоприятными погодными условиями — 26 гр., учащиеся 0–4 классов, обучающиеся 1-ой смены переводятся на дистанционный формат обучения. (Каменскуральская ООШ, Сосновская ООШ, Алешинская ОСШ, Краснопресненская ООШ ) — 30 гр. учащиеся с КПП по 11 класс переводятся на ДО (Каратальская ООШ)
