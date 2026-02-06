Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде населённых пунктов Костанайской области школьники первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Узункольский район.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха –26 °C) занятия для учащихся 1-й смены КПП и 1–4 классов 06.02.2026 года переводятся на дистанционное обучение в 4 школах: Белоглинской ОСШ, Соколовской ОШ, Троебратской ОШ, Убаганской ОШ.

В остальных 14 школах занятия пройдут в штатном режиме.

Аркалык.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха –11 °C, скорость ветра 14 м/с, метель) учащиеся КПП и 1–11 классов 1-й смены переводятся на дистанционную форму обучения.

Район им. Б. Майлина

Температура воздуха – 25 гр., Учащиеся 1смены с 0 — 4 класс школ района Беимбета Майлина 6.02.2026 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 667человек.

-25 гр – 0 — 4 кл:

Береговая ОШ

Красносельская ОШ

Набережная ОШ

Тобольская ОШ

Тобольская ОШ №1

Тобольская ОШ №2

Юбилейная ОШ

Апановская ОСШ

Валерьяновская ОСШ

Кировская ОСШ

Николаевская ОСШ

Притобольская ОСШ

Мендыкаринский район.

06.02.2026 год.

В связи с неблагоприятными погодными условиями — 26 гр., учащиеся 0–4 классов, обучающиеся 1-ой смены переводятся на дистанционный формат обучения. (Каменскуральская ООШ, Сосновская ООШ, Алешинская ОСШ, Краснопресненская ООШ ) — 30 гр. учащиеся с КПП по 11 класс переводятся на ДО (Каратальская ООШ)

Материал дополняется

Минуты решают всё: в Костанае заработала новая подстанция скорой помощи В микрорайоне Юбилейный в Костанае открылась четвёртая подстанция областной станции скорой медицинской помощи. Она будет...

Сильны морозы возвращаются: прогноз по Костанаю и области В Костанайской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. На востоке и юге региона ожидаются снег и...