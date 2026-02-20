USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Информация для учащихся школ Костанайской области от 20.02.2026 06:52

20 февраля 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями и понижением температуры воздуха в ряде школ Узункольского района занятия для учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

При температуре воздуха –26°С дистанционно будут обучаться учащиеся КПП и 1–4 классов в следующих школах:

Пресногорьковская ОШ,

Ершовская ОШ,

Соколовская ОШ,

Троебратская ОШ.

При температуре –29°С на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов в школах:

Убаганская ОШ,

Белоглинская ОСШ.

При температуре –30°С дистанционно будут обучаться учащиеся КПП и 1–11 классов

Суворовская ОШ.

В остальных 11 школах района занятия пройдут в штатном режиме.

В связи с понижением температуры воздуха до –25°С – –26°С 20 февраля 2026 года учащиеся 1 смены (0–4 классы) школ района Беимбета Майлина переводятся на онлайн-формат обучения.

Всего — 258 человек.

На дистанционный формат обучения переходят учащиеся следующих школ:

Асенкритовская ОШ,
Набережная ОШ,
Береговая ОШ,

Юбилейная ОШ,
Кировская ОСШНиколаевская ОСШ.

Мендыкаринский район. Температура воздуха – 30 гр., ветер 5 м/с, учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ: Каратальская ООШ переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха – 27-28 гр., ветер 5 м/с, учащиеся 1 смены с КПП по 9 класс школ: Джангильдинская ООШ, Алешинская ОСШ перед на онлайн формат обучения.

Карасуский район
Перенос занятий на 10:00 -4 школы температура воздуха -28,-30
1-4 класс 1 школа дистанционное обучение температура воздуха -27

Материал дополняется



