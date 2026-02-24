24 февраля 2026 года в ряде районов Костанайская область в связи с неблагоприятными погодными условиями введён дистанционный формат обучения для отдельных классов первой смены.

Амангельдинский район

В Амангельдинском районе при температуре воздуха –28°C и скорости ветра 4 м/с учащиеся 1–9 классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Костанайский район

В Костанайском районе учащиеся 1–9 классов первой смены школ также обучаются в дистанционном формате.

Житикаринский район

В Житикаринском районе 24 февраля 2026 года при температуре воздуха –25°C и скорости ветра 3 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП (предшкольные классы) и 1–4 классов первой смены.

Аулиекольский район

В Аулиекольском район24 февраля 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (–29°C, скорость ветра 6 м/с) на дистанционный формат обучения переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

Узункольский район. В связи с неблагоприятными погодными условиями. Занятия для учащихся 1 смены КПП, 1-4 классов в 8 школах (Новопокровская ОШ, Куйбышевская ОСШ, Пресногорьковская ОШ, Узункольская ОШ №1, ОШ им.К. Дөненбаевой, Ершовская ОШ, Киевская ОШ, Отын-агашская НШ -26°С), для учащихся КПП, 1-9 классов в 7 школах (Бауманская ОСШ, Убаганская ОШ, Белоглинская ОСШ, Троебратская ОШ, Кировская ОСШ, Федоровская ОШ, Арзамасская ОШ-28°С), для учащихся КПП, 1-11 классов в 2 школах (Суворовская ОШ, Соколовская ОШ -30°С) 24.02.2026 года переводятся на дистанционное обучение; в 1 школе занятия пройдут в штатном режиме.

Мендыкаринский район. Температура воздуха – 30 гр., ветер 3 м/с, учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ: Сосновская ООШ, Краснопресненская ООШ, Каратальская ООШ, Каменскуральская ООШ переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха –27 гр., ветер 5 м/с, учащиеся 1 смены с КПП по 9 класс школ: Алешинская ОСШ, Тенизовская ОСШ, Михайловская ООШ, Ломоносовская ООШ, Борковская ОСШ, Степановская ООШ, Лесная ОСШ, Буденновская ООШ, Архиповская ООШ, Введенская ООШ, переводятся на онлайн-формат обучения. Температура воздуха — 25 гр., ветер 5 м/с., учащиеся первой смены с КПП по 4 класс школ: Первомайская ООШ, БШГ им.А.Чутаева, БШГ им.Г. Жумабаева, Загаринская НШ, Ивановская НШ, Жарсуатская НШ, Джангильдинская ООШ переводятся на онлайн-формат обучения.

Информация доводится до сведения родителей и учащихся.

Материал дополняется

Более 1000 жалоб за неделю: костанайцы недовольны уборкой снега За последнюю неделю в службу «Айкомек» поступило более тысячи обращений от жителей Костаная. Жалобы рассмотрели...

Автобусы и такси массово проверяют в регионе: первые результаты С 21 февраля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Контроль за пассажирскими перевозками усилили сотрудники...