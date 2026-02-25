В Костанай 25 февраля 2026 года из-за понижения температуры воздуха до –28 градусов и скорости ветра 2 м/с учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Костанайский район кпп-9 классы первой смены, 553 класса 6417 учатся на ДО.

Аналогичные меры приняты в Лисаковск. В связи с понижением температуры до –25 градусов при скорости ветра 2 м/с 25 февраля 2026 года на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–4 классов первой смены.

Кроме того, в Аулиекольский район 25 февраля 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий (–28 градусов, ветер 2 м/с) на дистанционный формат обучения переведены воспитанники КПП и учащиеся 1–9 классов первой смены.

Доброе утро. ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями(-25 гр) 25.02.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-4 классов переводит на дистанционную форму обучения.

