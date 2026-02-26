В школах Рудного, Лисаковска и Костанайского района занятия первой смены переведены на дистанционный формат

ГУ «Отдел образования города Рудного» сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями — понижением температуры воздуха до –25°С — 26 февраля 2026 года занятия для учащихся 0–4 классов первой смены переведены на дистанционную форму обучения.

Всего на дистанционный формат переведены 170 классов, в которых обучаются 3 716 школьников.

Аналогичное решение принято в Лисаковске. При температуре воздуха –25°С и скорости ветра 2 м/с учащиеся 1–4 классов первой смены школ города 26 февраля 2026 года также переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, в Костанайском районе в связи с погодными условиями на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 1–9 классов первой смены. Всего — 553 класса, 6 417 обучающихся.

Температура воздуха -25 скорость ветра 2 м/с. Учащиеся КПП, 1-4 классы,1 смены школ г.Костанай 26 февраля 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Образовательный процесс будет организован в онлайн-режиме в соответствии с утверждённым расписанием занятий.

