В нескольких населённых пунктах Костанайской области 27 февраля 2026 года учащиеся первой смены переведены на дистанционный формат обучения в связи с понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями.

Лисаковск

В связи с понижением температуры воздуха до –27°С и скоростью ветра 2 м/с учащиеся 1–9 классов первой смены школ города Лисаковска 27 февраля 2026 года переведены на дистанционный формат обучения.

Аулиекольский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха –29°С, скорость ветра 5 м/с) 27 февраля 2026 года учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены школ Аулиекольского района переведены на дистанционный формат обучения.

Житикаринский район

В связи с понижением температуры воздуха до –26°С 27 февраля 2026 года учащиеся КПП и 1–6 классов первой смены школ Житикаринского района переведены на дистанционный формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями(-25 гр) 27.02.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-4 классов переводит на дистанционную форму обучения.

Амангельдинский район

В связи с понижением температуры воздуха до –25°C и скоростью ветра 9 м/с учащиеся 1–9 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Жангельдинский район

Температура воздуха –22°C, скорость ветра 7–9 м/с (сильный мороз). Учащиеся 0–6 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Узункольский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены организованы в дистанционном формате:

для КПП и 1–9 классов в 8 школах (при температуре –28°C):

Новопокровская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Ершовская ОШ, Кировская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Киевская ОСШ, Отын-агашская НШ, Укатканская НШ;

Новопокровская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Ершовская ОШ, Кировская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Киевская ОСШ, Отын-агашская НШ, Укатканская НШ; для КПП и 1–11 классов в 10 школах (при температуре –30°C):

Арзамасская ОШ, Троебратская ОШ, Белоглинская ОСШ, Бауманская ОСШ, Федоровская ОШ, Суворовская ОШ, Убаганская ОШ, Узункольская ОШ №1, ОШ им. К. Дөненбаевой, Соколовская ОШ.

Костанайский район

В первую смену учащиеся 1–4 классов (247 классов, 2848 обучающихся) переведены на дистанционное обучение.

