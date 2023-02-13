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Информация для учащихся школ Костанайской области.
Джангельдинский район учится в 1-й смене в штатном режиме. Температура воздуха -15.6 гр. ветер 1-2 м/с юго-юго-восточный влажность воздуха 85%.
Район Беимбета Майлина : Новоильиновская ОШ, Асенкритовская ОШ, Тобольская ОШ, Тобольская ОШ 1, Тобольская ОШ 2, — 27, 1-9 кл онлайн обучение Береговая ОШ, ОШ им. С. Ергалиева, Красносельская ОШ, Юбилейная ОШ, ОШ им Б. Майлина, Нагорненская ОСШ, Кировская ОСШ, Валерьяновска ОСШ, ОСШ им Е. Омарова — 25, 1-4 класс онлайн обучение.
Карасуский район
Новоселовская ОСШ начальные классы онлайн режим -25.
Жалгысканская ОШ с 1 по 9 класс онлайн режим -28.
Доброе утро. Мендыкаринский район: Жарсуатская НШ начальные классы, Каратальская ООШ с КПП по 11 класс переводятся на онлайн обучение. На улице — 31 гр.
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