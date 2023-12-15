Информация для учащихся школ Костанайской области

Сообщение рассылают районные и городские отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -26°С, учащиеся 2 смены с 0 по 4 класс школ Карабалыкского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Доброе утро! КОСТАНАЙ 2 смена занимается в штатном режиме.

Узункольский район. 2 смена 3 школы(Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2, Ершовская ОШ) в штатном режиме, Убаганская ОШ на ДО.

Информация

об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях (перевод на дистанционную форму обучения)

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 15.12.2023 года занятия в 2 смену для учащихся 0-4 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Лисаковск, 2 смена в штатном режиме.

2 смена с КПП по 11 классы школ Житикаринского района 15.12.2023 г. обучаются в штатном режиме.

Амангелді ауданы 2 ауысым штаттық режимде оқиды.

2 смена Амангельдинского района обучается в штатном режиме.

2 смена с 0 по 11 классы школ Алтынсаринского района 15.12.2023 г. обучаются в штатном режиме.

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