Информация для учащихся школ Костанайской области

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Информацию рассылают отделы образования Костанайской области.
Гололед. Учащиеся первой смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 22.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.
Организации образования Денисовского района переходят на дистанционное обучение. Сильный гололед.
В связи с погодными условиями, в следующих школах Камыстинского района занятия для учащихся 0-9 классов переводятся на дистанционное обучение: Ливановская ОШ, Жайылминская ОШ. Занятия для учащихся 0-11 классов переводятся на дистанционное обучение: Краснооктябрьская СШ, Карабатырская СШ.
Карасуский район 3 школы на дистанционном обучении в связи с сильным гололедлом Караманская ОШ с 1-11 дистанционно 210 учащихся, школа имени Ы.Алтынсарина с госяз с 1-11 дистанционно 116 учащихся, Карасуская ОШ с 1-11 дистанционно 439 учащихся
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