Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию для учащихся распространяют районные и городские отделы образования.

Температура воздуха — 1 градуса, скорость ветра 20 м/с, метель. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ города Лисаковска 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Снег, метель, ветер до 20м/с. Занятия 1 смены с 0 по 11 классы школ Житикаринского района 26.12.2023г переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 2 градус, скорость ветра 20 м/с, метель, гололед. Учащиеся 1 смены с

0-11 класс школ Амангельдинского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 3 градуса, скорость ветра 20 м/с, метель. Учащиеся 1 смены с

0-11 класс школ Денисовского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 2 градуса, скорость ветра 20 м/с, метель, гололед. Учащиеся 1 смены с

0-11 класс школ Аулиекольского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Узункольский район. В 3-х школах (Ершовская ОШ, Убаганская ОШ, Суворовская ОШ) занятия для 0-11классов переведены на дистанционное обучение (гололёд). Остальные 17 школ учатся в штатном режиме.

Карабалыкский район. Снег мокрый, ветер. Занятия 1 смены 0-9 классов переводятся на дистанционный формат обучения.

Метель. Учащиеся 1 -2смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 26.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.

Температура воздуха — 2 градуса, скорость ветра 20 м/с, гололед. Учащиеся 1 смены с 0-6 класс школ Мендыкаринского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 1 градус, сильный ветер, метель, гололед. Учащиеся 1 смены с

0-11 класс школ Алтынсаринского района 26.12.2023 переведены в онлайн-формат обучения.

Костанайские школьники обучаются в штатном режиме. Дети идут в школу.

Материал дополняется.

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