Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию предоставляют отдела образования городов и районов Костанайской области.

Накануне сообщили, как будут учиться костанайские дети.

Город Аркалык 0-4 классы переведен на онлайн-формат обучения! 21 гр.

Температура воздуха -28 гр., учащиеся 1 смены 0-9 классы школ Карабалыкского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 11.01.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 1 и 2 смены 0-11 класс школ Аулиекольского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся1, 2 смены 1-11классов школ города Лисаковск 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ Житикаринского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 0-11 классов школ Алтынсаринского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., учащиеся 1 смены 0-9 классы школ Наурзумского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 33 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.

Температура воздуха -32 гр., Учащиеся 1 смены 0-11 класс школ Денисовского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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