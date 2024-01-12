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Информация для учащихся школ Костанайской области

Фотография для Как сегодня будут учиться школьники в Костанайской области?

фото pixabay.com

Информацию представили городские и районные отделы образования.

Температура воздуха — 25 -26 градус, сильный ветер. Учащиеся 0-9 классов Жайылминской, Талдыкольской, Алтынсаринской школ Камыстинского района 12.01.2024 г переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 0-11 класс школ Аулиекольского района 12.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Костанайские дети учатся в штатном режиме.

В городе Аркалыке 0-11 классы переведены на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., учащиеся 1 смены 0-9 классы школ Наурзумского района 12.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -20 градус, скорость ветра до 15 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-6 класс школ Карабалыкского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градус, сильный ветра. Учащиеся 1 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градус. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -20 -23 градус, скорость ветра до 32 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Мендыкаринского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 20-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 12.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 1019 человек.
Новоильиновская ОШ – 30 гр – 0 — 11 кл; ОШ им Б. Майлина – 25 гр. – 0-4 кл; Красносельская ОШ – 27 гр – 0-9 кл; Николаевская ОСШ -25 гр – 0-4 кл; Апановская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл; Юбилейная ОШ -27 гр – 0-9 кл; Береговая ОШ -25 гр – 0-4 кл; ОШ им С. Ергалиева — 25 гр – 0-4 кл

Температура воздуха — 25 -26 градус, сильный ветер. Учащиеся 1 смены 0-4 классов школ Федоровского района 12.01.2024 г переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ Карасуского района 12.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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