Информация для учащихся школ Костанайской области

Информацию предоставляют отделы городов и районов Костанайской области.

Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Аулиекольского района 15.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

В Джангельдинском районе в 1 смену 0-11 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -28 гр. ветер 5-8 м/с, чувствительность воздуха к юго-западу 82% -35 гр.

Температура воздуха -28 гр., учащиеся 1 смены 0-9 классы школ Наурзумского района 15.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Доброе утро. Узункольский район. Занятия 1 смены переведены на ДО: для учащихся КПП -11классов в 1 школе (Троебратская ОШ-30°С); для КПП -9 классов в 1 школе(Белоглинская ОСШ -28°С); для КПП -4 классов в 15 школах(Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2, Новопокровская ОШ, Кировская ОСШ, Ершовская ОШ, Российская НШ, Бауманская ОСШ, Федоровская ОШ, Соколовская ОШ, Киевская ОШ, Арзамасская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Суворовская ОШ, Куйбышевская ОСШ, Убаганская ОШ -25°С) в 3х школах занятия пройдут в штатном режиме.

Температура воздуха – 25-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 15.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 2879 человек.

Температура воздуха -20 -23 градус, сильный ветер. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Мендыкаринского района 15.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

В городе Аркалыке 0-11 классы переведены на дистанционный формат обучения! 29 гр.

Камыстинский район. Онлайн обучение с 0-4 классы 9 школ, с 0-9 классы 1 школа,

с 0-11 классы 2 школы

-26-30 градусов.

Карасускмй район. Онлайн обучение с 1-4 классы 20 школ

С 1-9 классы 7 школ

26-27 градусов

Материал дополняется.

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