Информацию для учащихся школ Костанайской области предоставляют городские и районные отделы образования.

22 января Узункольский район. Занятия 1 смены переведены на дистанционное обучение: для КПП -4кл. 6 школ (Укатканская НШ, Отын-агашская НШ, Ершовская ОШ, Киевская ОШ, Узункольская ОШ№1, ОШ им. К. Дөненбаевой -26°С); для КПП -9кл. 6 школ (Кировская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Бауманская ОСШ, Белоглинская ОСШ, Пресногорьковская ОШ, Федоровская ОШ — 27°С); для КПП-11кл. 6 школ (Новопокровская ОШ, Арзамасская ОШ, Убаганская ОШ, Троебратская ОШ, Суворовская ОШ, Соколовская ОШ -30°С).

Костанайские дети ВСЕ идут в школу. Оснований для отмены нет,-сообщили в отделе образования Костаная.

По остальным городам и районам пока информации нет.

Материал дополняется.

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