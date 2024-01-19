Информация для учащихся школ области

Информация предоставлена отделами городов и районов области.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Карабалыкского района 19.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Добрый день. 19.01.2024г. Мендыкаринский район. — 25 гр. Занятия 1 смены переводятся на ДО с КПП по 4 класс в 14 школах (Введенская ООШ, Будённовская ООШ, Каменскуральская ООШ, Борковская ОСШ, Кызылтусская НШ, Загаринская НШ, Жарсуатская НШ, БШГ.им.А.Чутаева, БШГ им.Г.Жумабаева, Первомайская ООШ, Степановская ООШ, Ивановская НШ, Алешинская ОСШ, Михайловская ООШ); -27 градусов с КПП по 9 класс Ломоносовская ООШ, Каратальская ООШ, Джангильдинская ООШ, Архиповская ООШ, Лесная ОСШ) остальные 4 школы в штатном режиме.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 19.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 25-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 19.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 1700 человек.

Новоильиновская ОШ – 30 гр – 0 — 11 кл;

Асенкритовская ОШ — 25 гр. – 0-4 кл;

ОСШ им Е. Омарова — 25 гр – 0-4 кл;

ОШ им Б. Майлина – 26 гр. – 0 -4 кл;

Нагорненская ОСШ – 27гр – 0 -9 кл;

Красносельская ОШ – 25 гр – 0-4 кл;

Набережная ОШ – 25 гр – 0-4 кл;

Николаевская ОСШ — 25 гр – 0-4 кл;

Апановская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;

Майская ОШ — 25 гр — 0-4 кл;

Тобольская ОШ №1 — 25гр – 0-4 кл;

Кировская ОСШ – 27 – 0- 9 кл;

Тобольская ОШ №2 — 25 гр – 0- 4 кл;

ОШ им С. Ергалиева — 26 гр – 0-4 кл;

Приозерная НШ – 25 гр – 0-4 кл;

Береговая ОШ — 26 гр – 0-4 кл;

Юбилейная ОШ — 27 гр – 0- 9 кл;

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