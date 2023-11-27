Информация для учащихся в первую смену

Информацию для учащихся и их родителей предоставили в отделе образования акимата Костаная.

«Сегодня дети, обучающиеся в первую смену в школах Костаная идут на уроки. Отмены занятий нет. Все дети идут в школу»,- сообщили в отделе образования Костаная.

Район Беимбета Майлина из 22 школ 9 на дистанционное обучение — гололед, Асенкритовская ОШ 1-11 кл 114 человек, Максутовская НШ 1-4кл 12 человек, ОСШ им Е. Омарова 1-9 кл — 42 человека, Нагорненская ОСШ 1-9 класс 58 человек, Тобольская ОШ 1-11 кл 405 человек, Тобольская ОШ 1 — 1 — 11 кл — 343 человека, Тобольская ОШ 2 — 1-11 кл 98 человек, Николаевская ОСШ 1-4 класс 11 человек, Береговая ОШ 1-11 кл 196 человек.

Карабалык. В связи с погодными условиями, гололёд, подвоз отменён в Сарыкольскую ОСШ 20 учащихся (с.Целинное -9, с.Котлованное -11), в Михайловскую ОШ 21 учащийся с Лесного.

Денисовский район подвоз отменен в 1 школе (Покровская ОСШ) для 16 обучающихся. Гололед

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