Информация для учащихся в первую смену

Информацию предоставляют отделы образования.

Карабалык: в связи с погодными условиями (гололёд) в Станционную ОШ — 46 (с.Приуральское-21, с.Фалеевка-16, с.Дальнее-9), в Сарыкольскую ОСШ -20 (с.Котлованное — 11, с.Целинное-9) подвоз отменён. Остальные школы работают в штатном режиме.

Денисовский район. Подвоз в 3 школах отменен Аятская ОШ-11, Покровская ОСШ-13, Аршалинская ОШ-16. Остальные школы в штатном режиме.

Мендыкаринский район. В связи с погодными условиями в Каратальской ООШ 8, Краснопресненская ООШ 13) подвоз отменён. Переведены на ДО. Остальные в штатном режиме.

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