Информация для учащихся в школах Костанайской области.

Температура воздуха-26 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ г.Костанай 22.12.2022 г. переводятся на дистанционный формат обучения.

В Рудном температура воздуха — 26 гр., 2 смена с 1-4 классы переводятся на дистанционный формат обучения.

Аулиекольский район. Занятия с 0 по 9 классы второй смены (с. Аулиеколь, — 28): ШГ им. С. Баймагамбетова, ОШ им. И. Сьянова, ОШ им. Ш. Уалиханова — переведены на дистанционный формат.

Мендыкаринский район. Занятия в Боровской школе гимназии им.А.Чутаева второй смены 2, 3, 5, 6 классы переведены на дистанционный формат обучения.

Карабалыкский район. На улице температура от -25 до -27 градусов, гололед. Учащиеся КПП- 11 класса второй смены школ Карабалыкского района переводятся на дистанционное обучение.

Аулиекольский район — занятия 0-4 классов второй смены (п. Кушмурун — 26): Кушмурунские ОШ № 1 и № 2 — переведены на дистанционный формат.

Материал дополняется.

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