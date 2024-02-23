Информация для учащихся во вторую смену в Костанайской области

Информация поступает из городов и районов области.

Температура воздуха -34 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Костанайского района, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр.

Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Житикаринского района 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 градусов, скорость ветра 4 м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-11класс школ Алтынсаринского района 23.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 градусов. Учащиеся 2 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 23.02.2024 г. переводятся на дистанционный формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 23.02.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -35 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Карабалыкского района 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 2смены с 0-9класс школ Аулиекольского района 23.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов 2 смены колледжей г. Костаная 23.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.

Материал дополняется.

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