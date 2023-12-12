Информация для учащихся во вторую смену в Костанайской области

Сообщения распространяют городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха — 32°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Житикаринского района 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -34°С, учащиеся 2 смены с 0 по 11 класс школ Карабалыкского района 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 35 гр., Учащиеся 2 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30°С. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Амангельдинского района 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

[10:50, 12.12.2023] Юля Рулеый Образование Каика: Информация

об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях (перевод на дистанционную форму обучения)

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 12.12.2023 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -31-32°С. учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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