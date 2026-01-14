В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся второй смены начальных классов в Костанае переводятся на дистанционное обучение.

Как сообщили отдел образования города Костаная, при температуре воздуха –25 градусов и скорости ветра 5 м/с принято решение перевести учеников 1–4 классов, обучающихся во вторую смену, на онлайн-формат.

Занятия для школьников будут организованы дистанционно. Родителям и учащимся рекомендуется следить за информацией от образовательных организаций и официальными сообщениями.

Материал дополняется.

