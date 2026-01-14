USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Информация для учащихся во вторую смену в школах Костанайской области

— Сегодня, 09:43
Изображение для новости: Информация для учащихся во вторую смену в школах Костанайской области

pixabay.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся второй смены начальных классов в Костанае переводятся на дистанционное обучение.

Как сообщили отдел образования города Костаная, при температуре воздуха –25 градусов и скорости ветра 5 м/с принято решение перевести учеников 1–4 классов, обучающихся во вторую смену, на онлайн-формат.

Занятия для школьников будут организованы дистанционно. Родителям и учащимся рекомендуется следить за информацией от образовательных организаций и официальными сообщениями.

Материал дополняется.



