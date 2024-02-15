USD 447.17
EUR 478.47
RUB 4.89
  1. Home
  2. Образование
  3. Информация для учащихся второй смены

Информация для учащихся второй смены

Фотография для новости Информация для учащихся школ Костанайской области

pixabay.com

Сообщение рассылают районные и городские отделы образования Костанайской области. 

Температура воздуха -34 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2 смены для КПП -11кл переведены на дистанционное обучение (-30°).

Температура воздуха -28/30 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 15.02.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 29м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27°С, учащиеся 2 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 15 м/с. Учащиеся 2 смены с 2-4 класс школ Наурзумского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 15 м/с. Учащиеся 2 смены с 2-4 класс школ Федоровского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

О строительстве газопровода «Актобе-Костанай» рассказал Токаев на встрече с президентом Катара
Следующая новость

Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей