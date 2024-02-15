Информация для учащихся второй смены

Сообщение рассылают районные и городские отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -34 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2 смены для КПП -11кл переведены на дистанционное обучение (-30°).

Температура воздуха -28/30 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 15.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 15.02.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 29м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 27°С, учащиеся 2 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 15.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 15 м/с. Учащиеся 2 смены с 2-4 класс школ Наурзумского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов, скорость ветра 15 м/с. Учащиеся 2 смены с 2-4 класс школ Федоровского района 15.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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