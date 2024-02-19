Информация для учащихся второй смены

alau.kz
Информацию предоставили отделы образования городов и районов.
Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ г.Костаная, 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Карабалыкского района 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Узункольский район. Занятия 2 смены переведены на дистанционное обучение для 3 школ полностью (Троебратская ОШ, Убаганская ОШ, Ершовская ОШ) и для начального звена 2 школ (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2).
Температура воздуха -29 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 19.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 9 м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Алтынсаринского района 19 02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.