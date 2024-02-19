Информация для учащихся второй смены

Информацию предоставили отделы образования городов и районов.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ г.Костаная, 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Карабалыкского района 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2 смены переведены на дистанционное обучение для 3 школ полностью (Троебратская ОШ, Убаганская ОШ, Ершовская ОШ) и для начального звена 2 школ (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2).

Температура воздуха -29 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 19.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 9 м/с (мороз). Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Алтынсаринского района 19 02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.