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Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области

Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области предоставлена районными и городскими отделами образования. 

Аулиекольский район, занятия в классах с 0 по 11 второй смены — в штатном режиме обучения (-23 градуса)

Амангельдинский район. 0-11 классы II смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -32 градуса, скорость ветра 2 м/с.

В Жангельдинском районе в 2 смены 0-11 классы переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -29.9 гр. ветер 3-6 м/с юго-юго-западный.

Житикаринский район. Отмены второй смены нет 19,4 гр.

В связи с плохой погодой 2 смены проходят дистанционное обучение, 32 градуса.

Материал дополняется.

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